Dieta ipocalorica: che cos’è e come funziona

La dieta ipocalorica impone un deficit calorico per perdere peso. Vediamo come funziona.

La dieta ipocalorica può essere difficile da seguire ma, sicuramente, è quella che riesce meglio nella perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cos’è la dieta ipocalorica e come seguirla correttamente.

Dieta ipocalorica

Non esiste una versione unica di dieta ipocalorica, ma versioni differenti che limitano l’apporto calorico giornaliero così da creare un deficit calorico grazie al quale riuscire a perdere veramente peso. La dieta ipocalorica, tuttavia, non è adatta a tutti. Ad esempio, non può essere seguita dalle donne in gravidanza o che allattano, dai bambini e gli adolescenti, da chi soffre di disturbi alimentari e da chi non è in buona salute. In tutti questi casi, se si hanno problemi di peso, è sempre preferibile chiedere aiuto ad un professionista.

La dieta ipocalorica non è sostenibile nel lungo periodo di tempo. Infatti, terminata la dieta è preferibile iniziare a seguire una dieta di mantenimento grazie alla quale stabilizzare i risultati della dieta ipocalorica e preservare il peso forma raggiunto.

Dieta ipocalorica: consigli

La dieta Dukan, la dieta del riso o la dieta del gruppo sanguigno, giusto per citare qualche esempio, sono tutte diete ipocaloriche. Il loro obiettivo, infatti, è quello di far perdere peso facendo sostituzioni di pasti o riducendo di molto la quantità di cibo che si assume nel corso della giornata.

Poiché il suo obiettivo è quello di far perdere peso, la dieta ipocalorica è particolarmente indicata per chi è obeso o in sovrappeso, ma non può essere seguita da tutti a prescindere. Come anticipato nel paragrafo precedente, infatti, in alcune fasi della vita o nel caso di problemi importanti, questa dieta non può essere seguita.

Non esiste un piano alimentare specifico di dieta ipocalorica proprio perché esistono versioni diverse di dieta ipocalorica e non tutte sono corrette. Scegliete una versione che proponga piatti completi e bilanciati e assicuratevi di seguirla per un periodo di tempo limitato.

Dieta ipocalorica: miglior integratore alimentare

Ridurre il numero delle calorie è fondamentale per riuscire a perdere peso ed è, infatti, su questo principio che si basa la dieta ipocalorica. Tuttavia, non si può pensare di mangiare poco per tutto il corso della vita e di rinunciare sempre a tutto per la paura di ingrassare ed ecco perché alla dieta ipocalorica dovrebbe seguire una dieta di mantenimento, che sia sostenibile nel lungo periodo di tempo, e l’assunzione di un integratore alimentare, che acceleri il metabolismo affinché la perdita di peso sia efficace.

Spirulina Ultra è un integratore alimentare naturale al 100% che, attraverso l’azione sinergica dei suoi principi attivi, stimola il metabolismo per una perdita di peso rapida ed effettiva. Quelli che seguono sono gli ingredienti di cui si compone:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

