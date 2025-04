Alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma è stato eseguito un intervento straordinario: asportato un tumore di 40 kg. Vediamo di saperne di più.

Tumore di 40 kg rimosso con successo: uno dei più grandi mai operati in Europa

Nei giorni scorsi alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma è stato asportato un tumore di ben 40 kg a un paziente di 56 anni. Per l’esattezza si è trattato di un liposarcoma dedifferenziato del retroperitoneo, un tumore raro che origina dai tessuti adiposi e si sviluppa in una zona profonda dell’addome. Questo tumore è stato uno dei più grandi mai operati in Europa ed è stato eseguito dall’Unità di Chirurgia dei sarcomi dei tessuti molli guidata da Sergio Valeri, dall’Unità di Chirurgia generale specialistica diretta da Rossana Alloni, e da un team di esperti chirurghi, infermieri e anestesisti, con la collaborazione del professor Francesco Stilo, direttore della Chirurgia vascolare del Policlinico di Trigoria. Il 56enne si era recato per la prima volta alla Fondazione nel 2023, e aveva già subito tre interventi risalenti al periodo tra il 2015 e il 2020 per quella che si pensava essere un’ernia inguinale ma che in realtà era già la manifestazione della patologia neoplastica.

Tumore di 40 kg rimosso con successo: “Per riuscire a sollevarlo ci sono voluti due membri dell’équipe”

Sergio Valeri ha così commentato l’asportazione della massa tumorale di ben 40 kg a un paziente 56enne: “la grandezza era tale che anche solo sollevarla ha richiesto l’impegno di due membri dell’équipe chirurgica.” Il paziente è attualmente in fase di recupero.