Pino Insegno non condurrà L’Eredità. La nuova edizione del format andrà in onda a partire dal prossimo gennaio su Rai1 ma, a fronte delle indiscrezioni sinora diffuse, non sarà il conduttore de Il Mercante in Fiera a stare al timone del programma.

La decisione di non assegnare la conduzione de L’Eredità a Insegno sarebbe arrivata a seguito dell’incontro tra viale Mazzini e Banijay, casa di produzione titolare della trasmissione.

Nei giorni scorsi, era stata la stessa Rai a comunicare che nessuna decisione era stata presa in merito alla conduzione del programma ma aveva anche garantito che l’accordo sarebbe arrivato entro il mese di novembre.

Se è vero che il nome di Insegno è saltato, non sarebbe certa neppure la presenza di Flavio Insinna in conduzione.

Il nodo della conduzione

Il conduttore de L’Eredità verrà deciso durante una nuova riunione tra Rai e Banijay. Intanto, tra i possibili sostituti di Insinna ci sarebbe anche Marco Liorni.

Per quanto riguarda il veto su Insegno, pare che questo sia stato imposto dai risultati deludenti de Il Mercante in Fiera, andato in onda nel preserale di Rai 2. Gli ascolti scadenti hanno spinto la Rai a cancellare anche Liberi tutti, il format di Bianca Guaccero. L’attenzione di viale Mazzini, quindi, è tutta sulla nuova stagione per evitare di incappare negli stessi problemi che hanno caratterizzato la programmazione della seconda metà del 2023, sulla quale hanno pesato anche i tanti addii di conduttori e giornalisti di lungo corso dell’azienda.