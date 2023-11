L’Eredità resta su Rai1 con un contratto della durata di altri due anni: è quanto stabilito al termine della trattativa tra viale Mazzini e la società che detiene il quiz a premi.

L’Eredità resta su Rai1, trattativa conclusa

Si è infine conclusa la lunga trattativa su L’Eredità tra la Rai e la Banijay, società che detiene il format. Il famoso e amato quiz a premi trasmesso da oltre due decenni nel preserale della prima rete non migrerà verso altre emittenti. Stando a quanto riferito da tvblog.it, la trattativa è andata a buon fine e si è conclusa nella giornata di venerdì 3 novembre con esito positivo.

Secondo l’indiscrezione del sito, L’Eredità resterà su Rai 1 e tornerà in onda a partire da gennaio 2024, incastrandosi tra Vita in diretta e il Tg1 delle 20:00. In questo modo, il fortunato quiz continuerà a trainare gli ascolti, accompagnando i telespettatori verso il telegiornale.

Il nodo della conduzione

Tvblog.it ha anche riferito che i termini dell’accordo prevedono che L’Eredità vada in onda su Rai 1 per i prossimi due anni.

La chiusura dell’accordo mette definitivamente a tacere tutte le congetture che, negli ultimi giorni, sono state diffuse rispetto al futuro del programma. Persiste, però, il nodo del conduttore.

Assicurato il ripristino del format, il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone deve risolvere il problema della conduzione: il volto che sarà al timone del programma, infatti, non è ancora stato deciso.