Mark Zuckerberg è finito in ospedale. Il CEO e fondatore di Meta ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae poco dopo essersi sottoposto a un’operazione chirurgica.

Mark Zuckerberg in ospedale, si è strappato il crociato

Venerdì 3 novembre, Zuckerberg ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di fotografie che lo ritraggono disteso in un letto d’ospedale. Stando a quanto spiegato dallo stesso CEO di Meta nella didascalia che accompagna le immagini, è stato costretto a subire un intervento dopo essersi strappato un crociato durante un allenamento di MMA.

Nei vari scatti, insieme a Zuckerberg, si vede anche la moglie Priscilla Chan, intenta a prendersi cura del marito da poco uscito dalla sala operatoria.

Il post su Instagram

“Mi sono strappato il crociato anteriore durante un allenamento e sono appena uscito dall’operazione per sostituirlo”, ha scritto Zuckerberg sulla piattaforma Ig.

“Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me. Mi stavo allenando per un combattimento di MMA competitivo all’inizio dell’anno prossimo, ma ora la cosa è un po’ rimandata. Non vedo l’ora di farlo dopo la guarigione. Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno”, ha concluso.