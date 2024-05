Lavoro: Fratoianni, 'domani presentiamo proposte Avs'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L’Italia è l’unico Paese d’Europa dove i salari sono fermi da trent’anni: una vergogna. Un Paese, il nostro, dove la gente non ce la fa più. Noi abbiamo un’idea, un piano, 10 mosse per alzare finalmente i salari. Perch&eacu...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "L’Italia è l’unico Paese d’Europa dove i salari sono fermi da trent’anni: una vergogna. Un Paese, il nostro, dove la gente non ce la fa più. Noi abbiamo un’idea, un piano, 10 mosse per alzare finalmente i salari. Perché questa dovrebbe essere la priorità per la politica in Italia: aumentare le busta paga di lavoratori e lavoratrici per garantire a chiunque un’esistenza libera e dignitosa. Purtroppo però, così non è". Così Nicola Fratoianni in un video sui social dove rilancia l’evento pubblico di Alleanza Verdi Sinistra, che si svolgerà domani mattina a Roma al Monk (Via Giuseppe Mirri 35) e che vedrà la partecipazione di economisti, lavorati, dirigenti nazionali di Cgil e Uil e che sarà concluso da Bonelli e Fratoianni. E dove si potranno firmare i referendum sul lavoro della Cgil.

"In Italia questo argomento è un tabù , pare che non esista. Ma noi – conclude Fratoianni – insistiamo e presenteremo la strategia di Avs articolata in 10 mosse per dare vita ad una nuova idea di lavoro. Lo faremo con una formula innovativa, con tanti ospiti e interventi brevi e diretti".