Mark Zuckerberg e Priscilla Chan hanno avuto la loro terza figlia, è nata Aurelia: “Una benedizione”

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e CEO di Meta, e sua moglie Priscilla Chan sono diventati genitori per la terza volta. Marito e moglie, entrambi di 38 anni, hanno annunciato la nascita della loro terza figlia postando un messaggio agli account social del gruppo Meta ossia Facebook, appunto, e Instagram.

Il multimiliardario, in particolare, ha postato uno scatto della neonata e della moglie, scrivendo: “Benvenuta al mondo, Aurelia Chan Zuckerberg. Sei una tale benedizione”.

La gravidanza di Chan era stata annunciata dalla coppia a settembre 2022. I coniugi sono convolati a nozze nel 2012 e hanno già due bambine: Maxima, nata nel 2015, e August, nata nel 2017. La famiglia si è ulteriormente allargata con la nascita della piccola Aurelia.

Una storia d’amore lunga due decenni

Pochi minuti dopo la sua pubblicazione, il post di Zuckerberg aveva già ottenuto migliaia di like. Il CEO di Meta e la moglie stanno insieme da due decenni. Si sono, infatti, conosciuti nel 2003 in circostante particolari: entrambi erano in fila per il bagno durante una festa organizzata da una confraternita dell’Università di Harvard. Allora, Zuckerberg era al secondo anno mentre Chan era una matricola. Nove anni dopo il primo incontro, la coppia si è sposata.