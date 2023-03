Belen Rodriguez fa chiarezza sul terzo figlio: la foto sui social

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Belen Rodriguez fosse in attesa del suo terzo figlio ma nelle ultime ore la showgirl ha smentito la notizia via social.

Belen Rodriguez: il terzo figlio

Belen Rodriguez non ha fatto segreto di desiderare un terzo figlio insieme a suo marito, Stefano De Martino, e negli ultimi giorni – complice un like sui social a un commento che le chiedeva se fosse incinta – si è sparsa la voce che la showgirl fosse effettivamente in attesa del suo terzo figlio. Nelle ultime ore Belen ha smentito a suo modo la questione postando alcune immagini che la ritraevano in un ristorante di Milano in compagnia di suo marito, Stefano De Martino.

La showgirl ha mostrato ai fan anche il piatto di sushi che le era stato servito e che, notoriamente, le donne incinte non possono mangiare. In questo modo Belen ha definitivamente messo a tacere le voci che la volevano in dolce attesa e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi. Lei e De Martino hanno già un figlio insieme, Santiago, e la showgirl è mamma anche della piccola Luna Marì, nata nel 2021 dalla sua relazione naufragata con Antonino Spinalbese.