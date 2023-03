Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Gli indizi sui social

Belen Rodriguez è incinta del suo terzo figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la showgirl è stata assente a Le Iene e, nelle scorse ore, ha messo un like a un commento particolare sui social.

Belen Rodriguez: la presunta gravidanza

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Belen Rodriguez potrebbe presto annunciare l’arrivo di un terzo bambino insieme a suo marito, Stefano De Martino, con cui è tornata insieme oltre un anno fa. La showgirl in queste ore ha infatti messo un like a un commento di un fan che le chiedeva: “Aspetti un altro bambino?”. Ad aggiungere altre ipotesi in merito all’indiscrezione vi è poi l’assenza ingiustificata di Belen a Le Iene la settimana scorsa e che, stando ai primi rumor in circolazione, sarebbe stata causata da alcuni problemi di salute della showgirl (forse legati proprio alla presunta gravidanza).

Al momento Belen non ha confermato la questione, ma in passato lei e Stefano De Martino non hanno fatto segreto di desiderare ardentemente un altro figlio insieme. La showgirl è madre di due figli: Santiago (avuto con lo stesso ballerino) e Luna Marì (nata dall’amore naufragato per Antonino Spinalbese). La vicenda verrà confermata dalla showgirl argentina?