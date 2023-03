Diletta Leotta è incinta: l'annuncio della conduttrice via social

Diletta Leotta ha annunciato via social che lei e Loris Karius sono in attesa del loro primo figlio.

Diletta Leotta ha annunciato via social che lei e il fidanzato Loris Karius sono in attesa del loro primo figlio.

Diletta Leotta è incinta: la conferma

In tanti nelle ultime settimane hanno notato il pancino sospetto di Diletta Leotta e hanno ipotizzato che la conduttrice fosse incinta del suo primo figlio. Nelle ultime ore è stata lei stessa a confermare la notizia via social, dove ha postato un tenero video degli istanti in cui ha svelato la gravidanza al fidanzato, Loris Karius. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, ha scritto la conduttrice senza nascondere la sua enorme gioia e la sua grande commozione. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto a lei e Karius le loro congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del loro primo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Al momento Diletta Leotta non ha svelato alcun retroscena sulla sua gravidanza e i fan dei social sono impazienti di sapere se avrà un bimbo o una bimba. La conduttrice e Loris Karius si frequentano da meno di un anno, ma a quanto pare insieme hanno trovato la vera felicità e i due sono più emozionati che per l’arrivo del loro primo bebè.