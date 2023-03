Diletta Leotta è incinta di Karius? Spunta un pancino sospetto

Bebè in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius? La conduttrice sportiva potrebbe essere incinta: il pancino sospetto è stato immortalato.

Da qualche tempo, Diletta Leotta ha ritrovato il sorriso accanto a Loris Karius. La conduttrice sportiva è stata paparazzata durante una fuga d’amore ed è spuntato un pancino sospetto: è incinta?

Diletta Leotta è incinta di Karius?

Diletta Leotta e Loris Karius fanno coppia fissa da qualche mese. In un primo momento hanno cercato di tenere al riparo da occhi indiscreti la loro relazione, poi dopo la prima paparazzata non si sono più nascosti. Il settimanale Chi li ha beccati durante una fuga d’amore in un resort extra lusso del bresciano. Le immagini fanno sorgere un dubbio: Diletta è incinta?

Diletta Leotta: spunta un pancino sospetto

Nelle fotografie pubblicate sulla rivista di Alfonso Signorini, Diletta appare con un pancino sospetto. La Leotta indossa un abito a righe che sembra contenere a fatica le sue forme prosperose. La conduttrice sportiva prova a coprirsi con un lungo cappotto, ma il tentativo di nascondere la pancia fallisce.

Diletta e Karius, al momento, non hanno commentato la notizia della gravidanza. I due, durante il soggiorno nel resort di lusso della Franciacorta, non si sono nascosti alla vista dei paparazzi, ma non hanno rilasciato dichiarazioni. La Leotta è davvero incinta? Non possiamo fare altro che attendere per scoprire la verità.