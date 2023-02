Diletta Leotta: la lettera d’amore a Loris Karius

Diletta Leotta ha scritto una commovente lettera d'amore al fidanzato Loris Karius in vista del suo ritorno in campo con il NewCastle.

Diletta Leotta è più innamorata che mai del calciatore Loris Karius e in queste ore ha reso pubblica una sua lettera dedicata a lui e in cui ha voluto manifestargli tutto il suo sostegno per il suo ritorno in campo con il Newcastle in vista della finale di Coppa di Lega Inglese.

“Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio.

Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine.

Con amore, Diletta”, ha scritto nel suo messaggio Diletta Leotta che, a quanto pare, ha finalmente trovato la felicità in amore.

Di recente si è vociferato che i due potessero presto annunciare l’arrivo di un bebè ma al momento Diletta Leotta non ha confermato né smentito l’indiscrezione. Il rumor sulla gravidanza è diventato sempre più insistente a causa di un video sui social in cui la conduttrice sembra sfoggiare un pancino sospetto.