Giornalisti: Casellati, 'giornalismo sinonimo pluralismo e base di ogni democrazia'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Un giornalismo libero, svolto con professionalità, coraggio, imparzialità e onestà intellettuale è sinonimo di pluralismo e base di ogni democrazia". Così il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati.

"Nella giornata dedicata alla libertà di stampa, è doveroso ringraziare tutti i giornalisti che ogni giorno, anche dai fronti di guerra e dalle zone più a rischio del mondo, lavorano duramente per onorare il diritto di cronaca, per informare i cittadini e renderli più consapevoli. Oggi il pensiero va anche ai tanti cronisti che hanno perso la vita sul campo e a chi ha subito minacce e ritorsioni solo per ricercare la verità".