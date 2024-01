George Ciupilan aggredito: "Purtroppo è uno scotto della popolarità"

George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato aggredito. Il ragazzo ha condiviso uno sfogo sui social, sottolineando che questo è il risvolto negativo della popolarità. Come sta? Vediamo cosa gli è accaduto.

Ex concorrente de Il Collegio, La Caserma e Grande Fratello Vip, George Ciupilan è stato vittima di un pestaggio. Il ragazzo, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato di essere stato aggredito e ha mostrato i segni della violenza. Stando alle sue parole, un gruppo di ragazza l’avrebbe preso di mira solo perché popolare.

Con un video condiviso su Instagram, George Ciupilan ha raccontato:

“Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che a nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro succeda una cosa di questo tipo e che debba correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.