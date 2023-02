Tornato alla vita reale dopo l’avventura di quattro mesi al GF Vip, George Ciupilan si è scagliato contro Edoardo Tavassi.

L’ex Vippone lo definisce uno “stratega e un finto amico“.

George Ciupilan contro Edoardo Tavassi

Tramite il suo profilo Instagram, George Ciupilan è tornato a parlare della sua avventura al GF Vip. Il ragazzo è stato un concorrente atipico, piuttosto silenzioso e poco partecipe alle dinamiche. Da un punto di vista umano, ha dimostrato di essere educato e rispettoso con tutti, ma questo non gli è bastato per arrivare in finale. Ciupilan ha parlato soprattutto di un ex coinquilino che lui definisce “stratega e finto amico“.

A chi si riferisce? A Edoardo Tavassi.

Le accuse di George a Tavassi

George ha esordito:

“Ci sono, sono vivo ed eccomi. Ho preferito tenermi questi giorni fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per me e per l’organizzazione in sé. Oggi prenderò questo giorno per curarmi un po’, perché sono trasandato. Ho visto delle clip nonostante sia stato poco attivo sui social. Diciamo che c’ho riso su. Perché nonostante io abbia parlato meno degli altri sono rimasto impresso e nella casa parlano ancora di me a quello che ho visto. Certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Perché se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio con delle mie regole, vengo frainteso come una persona, che visto che si esponeva poco, che non ha voce. E invece la voce io ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto. In questo caso mi sento di dire che non mi hanno ancora capito”.

Ciupilan si riferisce a Tavassi, ma il suo nome l’ha fatto solo sul finale del suo sfogo.

Tavassi stratega: parola di Ciupilan

George ha concluso:

“Perché sono una persona che osserva tanto e che è in continuo cambiamento. E in questo caso mi sento di dire che ironizzare sul fatto che io sia muto, mi sembra davvero toccare quella punta dell’iceberg solo per far parlare. Ovviamente avete capito tutti a chi è riferito questo messaggio. Parlo di Edoardo Tavassi che a mio punto di vista è uno stratega, un finto amico e un finto simpatico. Però penso che la gente l’abbia già capito”.

Molto probabilmente, nelle prossime puntate del GF Vip ci sarà un confronto tra Ciupilan e Tavassi.