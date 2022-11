GF Vip, Edoardo Tavassi è fidanzato? "Sono inseparabili, ecco chi è lei"

Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi è entrato come concorrente affermando di essere single ma, secondo indiscrezioni, ci sarebbe qualcuno di speciale ad attenderlo fuori dalla Casa.

Edoardo Tavassi è fidanzato?

Secondo un rumor sempre più insistente circolato in rete, Edoardo Tavassi non sarebbe single come ha voluto far credere. Nella casa del GF Vip il fratello di Guendalina ha affermato di non essere alla ricerca “della madre dei suoi figli” e si è avvicinato sempre di più a Micol Incorvaia. Secondo i rumor circolati nelle ultime ore però, Edoardo Tavassi avrebbe qualcuno ad attenderlo fuori dalla Casa: secondo le indiscrezioni si tratterebbe di Lucia, sua ex storica che vivrebbe insieme a lui e che oltretutto gestirebbe le sue pagine social.

Finora Edoardo non l’ha mai menzionata e in tanti si chiedono se, ora che il rumor imperversa in rete, gli verranno chieste delucidazioni sulla vicenda durante la prossima diretta del reality show.

Federica Chicca, amica della sorella di Edoardo, Guendalina, a proposito della presunta ex di Edoardo ha affermato: “La ragazza di cui parlano è Lucia ed è l’ex compagna di Edo. Stavano insieme dieci anni fa, ma lei sta sempre in casa ed ha una patologia.

Vive con Edo ed ha legato con tutti i suoi amici. Con il tempo è diventata amica anche di Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Credo che Edo sia un po’ soggiogato da questa persona. Lo vuole tenere accanto a sé, perché senza lui non saprebbe come fare. Aggiungo che poi gli mette contro chi cerca di aprirgli gli occhi“. Edoardo romperà il silenzio in merito alla quesitone?