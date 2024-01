Dopo l’annuncio di Antonello Fassari sul ritorno in televisione de I Cesaroni, anche Claudio Amendola ha detto la sua. A differenza del collega, è stato molto più cauto, invitando tutti i componenti del cast a fare silenzio.

Claudio Amendola si sbilancia sul ritorno de I Cesaroni

“A giugno tornerò sul set della Garbatella“, ha dichiarato Antonello Fassari a La Repubblica. La notizia ha fatto in un lampo il giro del web, accendendo l’entusiasmo dei fan de I Cesaroni. A distanza di qualche ora, un altro dei protagonisti principali della serie ha rotto il silenzio. Stiamo parlando di Claudio Amendola che, a differenza del collega, invita alla calma.

Le parole di Claudio Amendola

Raggiunto da Tag24, Amendola ha così commentato il ritorno dei I Cesaroni:

“La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto. Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po’ di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”.

Claudio, a differenza di Fassari, ci ha tenuto a frenare un po’ il chiacchiericcio. Il motivo? Probabilmente, fino a quando non sarà sul set de I Cesaroni neanche lui crederà ad un ritorno.

I Cesaroni, al via le riprese: chi ci sarà?

Come anticipato da Fassari, le riprese de I Cesaroni 7 dovrebbero iniziare a giugno 2024, dopo ben 10 anni dall’ultima puntata. Probabilmente, lo scenario sarà sempre quello della Garbatella, ma non si esclude un cambio di location. Per quanto riguarda il cast, oltre a Claudio e Antonello non abbiamo altre conferme. E’ improbabile, però, il ritorno di Alessandra Mastronardi – “Se i Cesaroni dovessero tornare, non ci sarò e non guarderò la serie“, ha dichiarato qualche tempo fa – e Micol Olivieri, che ha cambiato mestiere.