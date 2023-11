Claudio Amendola è un attore italiano di successo, noto per i suoi ruoli in film e serie televisive come “Romanzo criminale”, “Cuori rubati” e “I Cesaroni”.

Amendola, un contribuente oltre che un attore di successo

Amendola ammette di essere un contribuente onesto che ha sempre pagato le tasse regolarmente. In un’intervista al Messaggero, ha criticato coloro che si servono di società per evadere le tasse.

“Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse. Io guadagno e pago tutto a mio nome”, ha detto Amendola. «Dopo 42 anni di lavoro e decine di milioni di euro versati, fra due anni prenderò quattromila euro al mese. Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila».

Amendola ha investito i suoi guadagni nell’apertura di tre ristoranti, che gestisce parallelamente al suo lavoro infatti anche per questo è orgoglioso di poter dare lavoro a una quarantina di persone.

Claudio Amendola, “Ho avuto tantissima fortuna. Faccio un lavoro che so fare”

Amendola sa di avere avuto molta fortuna nella sua carriera, ha sempre avuto un contratto da onorare e ha sempre fatto quello che gli piaceva. Oltre a recitare, ora dirige anche le fiction televisive che interpreta.

“Ho avuto tantissima fortuna. Faccio un lavoro che so fare e non ho mai guardato il telefono. Ho sempre avuto un contratto da onorare”, ha detto Amendola. “E adesso, oltre a recitare, faccio anche la regia delle fiction televisive che interpreto”, come riporta vanityfair.it, l’unico rimpianto di Amendola è quello di avere interrotto gli studi dopo le scuole dell’obbligo.

“Dovevo continuare”, ha detto Amendola,