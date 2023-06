Per la prima volta, Francesca Neri ha commentato la rottura da Claudio Amendola, arrivata dopo ben 25 anni insieme. L’attrice ha confessato che è veramente felice di assaporare la libertà.

Ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici, Francesca Neri ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Claudio Amendola. Gli attori, entrambi molto riservati per quel che riguarda il loro privato, non hanno mai raccontato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. I due si sono limitati ad annunciare la separazione.

Francesca Neri finalmente libera

Francesca, anche se non è entrata nei dettagli e ha ribadito di non voler parlare della fine del matrimonio con Claudio, ha ammesso:

“Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”.

La Neri non ha alcuna intenzione di spiattellare ai quattro venti i motivi dell’addio ad Amendola e ne ha tutti i diritti. La coppia è la dimostrazione che quando si vogliono tenere privati i dettagli della propria esistenza si può.

Le parole di Francesca Neri sulla malattia

Mentre di Amendola non ha voluto parlare, Francesca si è sbottonata un po’ di più sulla sua malattia. La Neri combatte da tempo contro la cistite interstiziale. Ha dichiarato: