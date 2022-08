Claudio Amendola e Francesca Neri: crisi e presunta “altra donna”

Secondo alcune indiscrezioni, Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero in crisi e l'attore avrebbe già perso la testa per "un'altra donna".

Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo tanti anni insieme, sarebbero in crisi. Secondo alcune indiscrezioni, l’attore avrebbe già perso la testa per un’altra donna.

Claudio Amendola e Francesca Neri in crisi

Le voci sulla presunta crisi tra Claudio Amendola e Francesca Neri sono sempre più insistenti.

La coppia, considerata una delle inossidabili, sarebbe sull’orlo della separazione, o addirittura già separata definitivamente, dopo ben 25 anni di relazione e più di 10 anni di matrimonio. L’indiscrezione sulla rottura è apparsa in esclusiva sul magazine Diva e Donna. Inizialmente è stato dichiarato che Claudio Amendola sarebbe stato avvistato mentre faceva avanti e indietro tra la vecchia e la nuova casa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attore non vivrebbe più con la storica compagna da molto tempo.

Queste voci girano negli ambienti romani da diverso tempo. Per il momento la notizia non è stata confermata ufficialmente dai diretti interessati. L’attore è stato visto anche in un ristorante insieme al figlio Rocco, ma senza Francesca Neri.

Claudio Amendola ha un’altra donna?

Secondo quanto riportato da Dagospia, Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero lasciati tre mesi fa. Il sito ha anche riportato che l’attore avrebbe perso la testa per un’altra donna.

Nessuno conosce ancora l’identità di questa ipotetica nuova fiamma. Claudio Amendola è sempre stato un compagno fedele e premuroso per Francesca Neri. Si è preso cura della sua compagna in un momento difficile, quando l’attrice ha iniziato a lottare contro la cistite interstiziale, come aveva lei stessa raccontato in un’intervista a Verissimo. La donna aveva spiegato di averlo cercato di allontanare, per il suo bene. “Volevo essere lasciata sola.

Dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l’avrei fatta nemmeno io. Di fatto sono stata via per tre anni, però c’ero, ero lì in casa con loro, ed è stata la cosa più terribile” ha dichiarato Francesca Neri.