Un massiccio spiaggiamento di balene pilota dalle pinne lunghe nel sud-ovest dell’Australia ha portato alla morte di 29 esemplari, a renderlo noto i funzionari locali.

Decine di balene morte spiaggiate in Australia

Le immagini diffuse giovedì dal Western Australia’s Parks and Wildlife Service hanno mostrato un folto gruppo di balene pilota ammassate ai margini della costa di Toby’s Inlet, dove l’oceano incontra la terraferma. Sebbene molte fossero ancora sommerse nell’acqua bassa, diverse balene sono state trovate completamente spiaggiate. Circa un centinaio di esemplari tuttavia sono stati tratti in salvo e reindirizzati verso il mare.

Il ritrovamento

Poco prima di mezzogiorno, il servizio parchi e fauna selvatica ha riferito che quattro branchi composti da 160 balene pilota si erano arenati in acqua, in un’area di oltre 400 metri. Sul posto sono intervenuti scienziati marini e veterinari. I funzionari avevano inizialmente riferito che le balene spiaggiate avrebbero dovuto essere sottoposte ad eutanasia, sulla base dei precedenti. Lo scorso luglio, infatti, decine di esemplari appartenenti alla stessa specie sono morti su un’altra spiaggia dell’Australia occidentale dopo essersi arenati. In quel caso il servizio per la fauna selvatica ha dichiarato che delle 96 balene spiaggiate, 51 erano morte.

Le cause

Le ragioni per cui balene e delfini si arenano o si spiaggiano non sono sempre chiare. A seconda dello scenario, scienziati ed esperti hanno ipotizzato che lesioni o malattie di uno o più animali di un determinato branco possano contribuire al fenomeno, così come condizioni meteorologiche insolite e tentativi di sfuggire a pericoli subacquei. I responsabili della fauna selvatica hanno spiegato che avrebbero raccolto alcuni campioni dagli animali, per sottoporli ad una biopsia. La speranza è di ricavare informazioni che aiutino gli scienziati a capire meglio il fenomeno. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration le balene pilota dalle pinne lunghe sono una specie di delfino di grandi dimensioni, che misurano tra i 5 e i 7 metri di lunghezza e pesano tra i 2.900 e i 5.000 chili.