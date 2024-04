Il tragico episodio risale al marzo di due anni fa quando Jasmine Thomas e le figlie morirono in un’auto nei dintorni di Melbourne, date alle fiamme dalla stessa madre.

«Nonostante la protezione dell’infanzia e la polizia di Victoria abbiano espresso preoccupazione per la sua salute mentale, non ha ricevuto alcuna assistenza formale o diagnosi poiché non è stata valutata come gravemente malata e non desiderava impegnarsi».