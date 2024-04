Il padre 90enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni: gli è stata amputata una gamba incancrenita

Antonio Monticelli è stato accusato di occultamento di cadavere e abbandono di incapace. Venerdì scorso, nel suo appartamento di Aprica (Sondrio) dove viveva con i genitori, sono stati trovati il cadavere della madre di 91 anni e il padre 90enne in stato di abbandono, con una cancrena alla gamba.

La morte della madre e lo stato di abbandono del padre

Sul corpo della madre 91enne è stata disposta l’autopsia. Sembra che la donna non sia morta di morte violenta, ma per cause naturali. Bisognerà comprendere se però abbia influito l’abbandono da parte del figlio.

Sono molto gravi le condizioni del padre 90enne, trovato in completo stato di abbandono accanto al corpo della moglie. L’uomo è ricoverato all’ospedale di Sondrio dove gli è stata anche amputata una gamba che era andata in cancrena.

La perizia psichiatrica sul figlio

Antonio Monticelli si trova anche lui ricoverato all’ospedale di Sondrio, nel reparto Psichiatria. Nei suoi confronti è stata infatti disposta una perizia psichiatrica.

Afferma l’avvocato che difende Monticelli a La Repubblica: “Vedremo cosa emergerà dalla perizia psichiatrica disposta dalla Procura.”