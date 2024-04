Pordenone, esce per andare a scuola e non torna: 15enne scomparsa nel nulla

Pordenone, esce per andare a scuola e non torna: 15enne scomparsa nel nulla

Ana Maria Daria Ulea, di soli 15 anni, è scomparsa nel nulla a Pordenone. La giovane è uscita per andare a scuola e non è rientrata.

Ana Maria Daria Ulea, di soli 15 anni, è scomparsa nel nulla a Pordenone. La giovane è uscita per andare a scuola e non è rientrata a casa. I genitori sono molto preoccupati.

Pordenone, 15enne scomparsa nel nulla

Una ragazza di 15 anni, Ana Maria Daria Ulea, originaria della provincia di Salerno ma residente a Porcia, in provincia di Pordenone, è scomparsa nel nulla mercoledì 17 aprile, quando è uscita per andare a scuola e non è più rientrata a casa. A dare la notizia la Prefettura di Pordenone, che ha ricevuto la denuncia di scomparsa dai genitori e ha invitato chiunque avesse notizie di contattare le forze dell’ordine.

Ana Maria Daria Ulea scomparsa a Pordenone

Ana Maria è alta circa 1,75 metri di altezza e pesa circa 55 chili. Ha i capelli lunghi neri e lisci e gli occhi marroni. Quando è scomparsa indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere. Secondo quanto riportato, in passato la 15enne si era già allontanata volontariamente da casa. Questa volta, però, l’assenza si è prolungata e i genitori hanno deciso di rivolgersi alle autorità.