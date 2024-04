Busto Arsizio, scomparsa una ragazzina di 12 anni

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, da lunedì mattina scorso è scomparsa una ragazzina di 12 anni, Dayana Martinez. La minorenne si è allontanata da casa nel quartiere di Sacconago per recarsi a scuola presso l’Istituto Galilei, ma non è mai giunta a destinazione e da allora è sparita nel nulla.

Ragazza scomparsa, scatta la denuncia dei genitori

I genitori della 12enne scomparsa, hanno fatto scattare subito la denuncia ai carabinieri, scatenando una massiccia opera di ricerca che coinvolge forze dell’ordine, familiari, amici e genitori dei compagni di scuola, anche attraverso i social media. I genitori, angosciati, hanno dichiarato di essere totalmente disperati e di non aver mai smesso di cercare la figlia da quando hanno notato la sua assenza. Dayana ha con sé uno smartphone senza scheda, che utilizza solamente per giocare.

Cosa indossava al momento della scomparsa

La ragazzina è alta 160 centimetri e quando è scomparsa indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa. Chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa è pregato di contattare immediatamente le autorità chiamando il numero di emergenza (112). Ogni piccola informazione potrebbe essere fondamentale per ritrovare Dayana e riportarla sana e salva alla sua famiglia.