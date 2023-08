La tragedia si è consumata a Bari dove una bambina di 12 anni è scomparsa. La madre della piccola è entrata in un negozio ma, quando si è voltata nuovamente verso la figlia, la piccola Gabriela Emanuela non c’era più.

Bambina di 12 anni scomparsa a Bari, si cerca Gabriela Emanuela

La sparizione della 12enne risale alle 10:40 circa del mattino di giovedì 10 agosto. L’ultima volta che la piccola è stata vista si trovava in viale Unità d’Italia, a Bari. La ragazzina si chiama Gabriela Emanuela e vive con i suoi genitori a Carovigno, in provincia di Brindisi.

In considerazione delle informazioni apprese da Annalisa Loconsole, presidente dell’associazione per persone scomparse “Penelope Puglia”, la bambina era insieme alla madre quando è poi svanita nel nulla.

L’appello di Penelope Puglia

“Gabriela e suoi genitori erano venuti a Bari per fare alcune commissioni”, ha spiegato Loconsole. “Intorno alle 10, mentre la mamma era in un negozio di fotografia per fare alcune tessere, è scomparsa. Nonostante la donna cercasse di tenerla d’occhio dalle vetrine del locale, quando è uscita non l’ha più trovata”.

I genitori della 12enne hanno subito denunciato la scomparsa della figlia alle autorità che hanno dato inizio alle ricerche, avvalendosi anche dell’aiuto dei cani molecolari.

“Se qualcuno dovesse riconoscerla per le strade della città può chiamare il centro Penelope Puglia al numero 329 9725717 oppure i carabinieri e la polizia di Bari”, ha concluso Loconsole.