Musk vs Zuckerberg, la sfida in Italia sarà “in una location epica”. San...

Musk vs Zuckerberg, la sfida in Italia sarà “in una location epica”. San...

Si farà la sfida che vedrà Elon Musk contro Mark Zuckerberg: come scritto dal patron di X, il match dovrebbe avere luogo in Italia in una “location epica”. Intervenendo sulla questione, il ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano ha affermato che l’incontro non sarà a Roma.

Elon Musk contro Mark Zuckerberg, la sfida sarà in Italia

Si svolgerà “in una location epica” la sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Lo ha comunicato ufficialmente tramite i suoi canali social il presidente e proprietario di X (ex Twitter). L’incontro, stando alle indiscrezioni sinora pervenute, dovrebbe avere luogo in Italia anche se la location non è ancora stava svelata.

A far ipotizzare che il match avrà luogo nel Bel Paese sono state le sibilline e vaghe parole di Musk che ha affermato “tutto ciò che si vedrà nell’inquadratura” del live streaming trasmesso su X e Meta, “sarà l’antica Roma”. A questo proposito, il CEO di Tesla ha aggiunto: “Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica. Tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia”.

Sangiuliano: “Esclusa l’ipotesi di Roma”

E, se il primo post condiviso da Musk riportava solo la parola “Gladiator” (titolo originale del film con protagonista Russell Crowe) aveva fatto ipotizzare che i due si sarebbero sfidati nel Colosseo, a far sfumare le congetture del web ci ha pensato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’incontro “non si terrà a Roma”, ha detto il ministro.

“Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi”, ha spiegato Sangiuliano. “L’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale. Si tratterà di un grande evento benefico. È previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini”, ha concluso.