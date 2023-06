Elon Musk contro Mark Zuckerberg. Uno scontro tra titani. Ve li immaginate due arcimiliardari che si alzano le maniche e se le suonano sul ring all’interno di una gabbia di wrestling? Sembra la scena di un film alla Rocky Balboa, ma potrebbe accadere sul serio. Senza spargimenti di sangue, s’intende. Sì, perché il magnate e amministratore delegato di Tesla, nonché proprietario di Twitter, ha lanciato il guanto di sfida all’ad di Facebook, invitandolo a entrare nella gabbia dove si affrontano i giganti del wrestling.

Elon Musk vs Mark Zuckerberg nella gabbia di wrestling: la sfida del secolo a Las Vegas

Luci a Las Vegas. Proprio così: la sfida tra i giganti dei social network (Musk vs Zuckerberg) potrebbe sconfinare dal virtuale al reale, proposta proprio dall’irriverente Musk.

Non una lotta dura a suon di cazzotti, per intenderci. Ma un confronto amichevole con esposizione sui social da record, senza “sangue” o colpi bassi, ma a suon di tweet, dirette, stories, reel e post virali.

Musk ha proposto un incontro sul ring di Las Vegas, dopo una serie di tweet in cui ha “triggerato” l’ex secchione della Harvard University. Prima lo ha provocato con un “Zuccami la lingua” (dall’inglese: zuck my tongue!), gioco di parole che rievoca il cognome di Mr Meta. Poi lo ha invitato a “salire sul ring” per un confronto epocale, condotto magari dalla conduttrice televisiva americana più potente, influente e ricca al mondo, niente popò di meno che Oprah Winfrey, già protagonista del duello a distanza tra la coppia che sta scoppiando formata da Meghan Markle e principe Harry, e la famiglia reale dei Windsor.

Zuckerberg accetterà la sfida?

“Sono pronto per un combattimento in gabbia. Sono sicuro che la Terra non vede l’ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni. Almeno sarà ‘sano di mente’”, è la provocazione lanciata da Elon, che secondo Forbes, al 20 giugno 2023 risulta essere la persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 234,4 miliardi di dollari (quasi un decimo del gigantesco debito pubblico italiano!).

In tutto questo Mark esiste? Secondo i rumors la tentazione c’è, ma ci tiene a controllare l’adrenalina e a non lasciarsi andare a reazioni impulsive, anche perché ci sono in gioco miliardi di dollari quotati in borsa. Comunque nelle sue stories lo ha canzonato con un laconico: “Mandami la posizione!”.