Lavoro: Patuanelli, 'bonus di 67 euro per mascherare fallimenti Meloni'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Il governo Meloni si appresta a smantellare anche Decontribuzione Sud, una misura che – dati Inps alla mano – ha coinvolto 4 milioni di lavoratori favorendo l’assunzione di 3,7 milioni di loro. Nel mentre, il ministro Fitto continua ad accentrare poteri che non gli competono, il ministro dell’Economia piange ad ogni occasione sulla rigidità della situazione economica da loro stessi generata, e Giorgia Meloni continua a elogiare il suo governo per i risultati sull’occupazione. Nessuno, né dai banchi dell’opposizione né sui media, fotografa la realtà con uno sguardo almeno pluriennale: l’occupazione nel Paese è in crescita da almeno dieci anni, con una impennata della curva nel post-pandemia favorita dalle misure espansive del 2020/21. Ebbene, oggi ci troviamo dinanzi allo smantellamento di un altro tassello, coprendo questo ennesimo scempio con un ridicolo bonus 100 euro lordi una tantum a gennaio 2025 (concesso a una ristrettissima platea). 67 euro netti in un anno per mascherare il fallimento totale delle politiche economiche del Governo Meloni, in una folle corsa all’austerità che condanna il Paese a crescere dello zero virgola per molti anni". Così su Facebook il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.

"Propagandare il Primo Maggio una finta decontribuzione smantellando il meccanismo rodato della Decontribuzione Sud, infine, è quanto di più meschino si possa fare anche sul piano elettorale in vista delle europee. Che tristezza", conclude il pentastellato.