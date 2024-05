Milano: Comune avvia valorizzazione piani alti Galleria Vittorio Emanuele, gara per 7 lotti

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Il Comune di Milano aprirà un bando per la valorizzazione degli spazi ai piani superiori della Galleria Vittorio Emanuele II. Le linee di indirizzo della procedura pubblica, fissate in una delibera di Giunta, hanno come oggetto sette lotti.I locali che saranno og...

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Il Comune di Milano aprirà un bando per la valorizzazione degli spazi ai piani superiori della Galleria Vittorio Emanuele II. Le linee di indirizzo della procedura pubblica, fissate in una delibera di Giunta, hanno come oggetto sette lotti.

I locali che saranno oggetto della gara si trovano in via Silvio Pellico 1 con affaccio anche su piazza Duomo, in via Pellico 2 e via Pellico 6. La procedura scelta è quella dell’asta all’incanto, alla quale potranno partecipare anche marchi con insegna già presente lungo i bracci della Galleria.

L’avviso pubblico, secondo i criteri varati da Palazzo Marino, prevederà la concessione di ogni lotto per 18 anni all’operatore che offrirà il canone annuo più alto.