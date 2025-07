Scuola: Piccolotti, 'Ginzburg smonta le nuove indicazioni di Valditara'

Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Oggi La Stampa pubblica una bellissima intervista di Christian Raimo a Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici italiani. Ginzburg smonta pezzo per pezzo le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola d’infanzia e primo ciclo promosse da Valditara e dal ...

Roma, 15 lug (Adnkronos) – "Oggi La Stampa pubblica una bellissima intervista di Christian Raimo a Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici italiani. Ginzburg smonta pezzo per pezzo le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola d’infanzia e primo ciclo promosse da Valditara e dal governo Meloni". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti.

"Se ne discute da mesi, fin dalla prima bozza, perché sono state contestate da decine di intellettuali e migliaia di docenti.

C’era tutto il tempo per correggere gli orrori più evidenti, ma invece non è stato fatto", prosegue la deputata di Avs. "L’Occidente è rimasto l’unico custode della Storia con la S maiuscola, il colonialismo e le sue conseguenze sono rimasti nel dimenticatoio insieme alla crisi ambientale, e sono rimaste anche tante chiacchiere retoriche e nazionaliste sull’identità italiana. Ne esce un quadro desolante, una visione del futuro che Ginzburg definisce iper provinciale e identitaria", aggiunge.

"Tutto il contrario di ciò che servirebbe alle nuove generazioni, che devono guardare al mondo e non al cortile di casa. Per costruire la loro storia e la loro idea di società, hanno deciso di partire smantellando il senso della scuola della Costituzione, che mette al centro l’apertura e l’emancipazione. Troveranno la resistenza di un corpo docente troppo preparato e troppo dedito al proprio lavoro per cedere ai loro ricatti. Saremo – conclude Piccolotti – al loro fianco".