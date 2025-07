Mo: domani alla Camera voto su 'Mou' armi con Israele, anche Iv presenta testo

Roma, 15 lug (Adnkronos) - E' in programma per domani alla Camera, salvo cambiamenti sul calendario dei lavori in aula, il voto sulle mozioni sul Memorandum d'intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Anche Italia viva ha presentato un suo ...

Roma, 15 lug (Adnkronos) – E' in programma per domani alla Camera, salvo cambiamenti sul calendario dei lavori in aula, il voto sulle mozioni sul Memorandum d'intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Anche Italia viva ha presentato un suo testo, a prima firma della capogruppo Maria Elena Boschi.

La prima mozione è quella che hanno sottoscritto Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e chiede di "sospendere altresì con urgenza tutti gli accordi di attuazione" del 'Mou' con Israele. Tra l'altro, i leader del centrosinistra chiedono di "vietare le esportazioni verso i Paesi in conflitto armato o la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione". Il governo non si è espresso in aula nella discussione generale, ma FdI con il deputato Emanuele Loperfido ha dichiarato la sua contrarietà al testo. Il memorandum "è stato tacitamente rinnovato da tutti i Governi politici che si sono succeduti dal 2005 ad oggi: tutti. Quindi, con questa mozione, chi oggi denuncia unilateralmente un accordo bilaterale, in modo tale da poter bloccare questo memorandum, dà adito e dà seguito a quella pericolosa forma di manicheismo militante", ha detto Loperfido.

La mozione di Iv, tra le altre cose, impegna il governo a "conformare le relative esportazioni alla politica estera dell'Italia e assicurare che le medesime non si rivelino in contrasto con la Costituzione" e a "vietare le esportazioni verso i Paesi in conflitto armato o la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione".