Padova: Zan (Pd), 'Piantedosi chiarisca su perquisizioni Ultima generazione'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Il ministro Piantedosi riferisca al più presto in Parlamento su quanto avvenuto a Padova questa notte nei confronti di attivisti di Ultima Generazione, tra cui ci sarebbero anche persone minorenni". Dichiara così Alessandro Zan, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico in una nota.

"'Aprite o buttiamo giù la porta', perquisizioni, sequestri di cellulari e pc: questa non può essere la risposta dello Stato a ragazze e ragazzi che si battono in modo pacifico per contrastare i cambiamenti climatici. Questo episodio – rimarca l'esponente dem – segue quanto già avvenuto nelle scorse settimane, quando un cronista del Mattino di Padova era stato trattenuto in questura per diverse ore".

Zan conclude: "Le Forze dell'Ordine non possono mai essere sottoposte a pressioni politiche tali da generare reazioni che appaiono inadeguate e sproporzionate rispetto alle circostanze. La destra di governo, che ha gettato fango e lanciato una campagna d'odio verso questi attivisti definendoli addirittura 'terroristi', è responsabile di questo clima inedito di controllo e repressioni. Piantedosi deve chiarire".