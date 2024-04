La previsione di Elon Musk sull'IA: supererà intelligenza umana entro il 2025

Elon Musk è tornato nuovamente sotto i riflettori per parlare di un argomento che ha già toccato in passato, quello dell’intelligenza artificiale. Stando ad un’intervista che ha condiviso in streaming sulla sua piattaforma X, è certo che nel giro di pochi anni, più precisamente verso la fine del 2025, l’IA sarà così avanzata da superare l’intelligenza umana.

IA supererà intelligenza umana

Elon Musk sembra esserne certo, durante la sua recente intervista condivisa su X ha sottolineato come l’IA supererà l’intelligenza di qualsiasi essere umano, un evento che non si realizzerà in un futuro lontano, ma praticamente domani. Il patron di Tesla ha infatti dichiarato come ciò diventerà realtà già a partire dalla fine del prossimo anno, nel 2025.

Musk ha infatti sottolineato che durante questo lasso di tempo verrà sviluppata la famigerata AGI (intelligenza artificiale generale), una sorta di intelligenza artificiale più avanzata, e che se non avverrà entro la fine del 2025, ci vorranno al massimo ancora circa due anni, quindi probabilmente la sua predizione potrebbe avere luogo massimo per il 2026.

Una predizione condivisa

Anche se alcuni definiscono impossibile la previsione fatta da Musk, altri invece sono certi che, volenti o nolenti, molto presto verrà effettivamente sviluppata una AGI. Per molti esperti del settore questo è una sorta di traguardo definito inevitabile mentre sulle tempistiche non sono così certi come il proprietario di Tesla.