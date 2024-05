Europee: Conte, 'candidatura leader ferita a democrazia, sondaggi si fanno a latere'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - I leader politici candidati alle europee? "Trovo che questo sia un modo per ferire ancora di più la nostra democrazia che è già sofferente", dice il presidente del M5S Giuseppe Conte, in collegamento con L'aria che tira su La7. Si tratta...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – I leader politici candidati alle europee? "Trovo che questo sia un modo per ferire ancora di più la nostra democrazia che è già sofferente", dice il presidente del M5S Giuseppe Conte, in collegamento con L'aria che tira su La7. Si tratta di "un meccanismo ingannevole" secondo l'ex premier, il quale auspica "un sussulto da parte dei cittadini": "Meloni – aggiunge Conte – è già nel Consiglio europeo, è lì che dovrebbe farsi valere. I sondaggi non si fanno adesso, si fanno a latere".