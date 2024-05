Donna di 90 anni denuncia il marito per violenza: “Mi picchia da 50 anni”

Le misure adottate come l'allontanamento e l'uso del braccialetto elettronico, sono state fondamentali per proteggere la novantenne e garantirle sicurezza

La storia di questa donna novantenne, che ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il marito (suo coetaneo) dopo cinquant’anni di violenze domestiche, è un esempio straziante di sopraffazioni sopportate in silenzio per troppo tempo. Dopo l’ennesimo ricovero per le ferite subite, la vicenda è giunta alla Procura di Padova.

Violenza domestica, misura cautelare dell’allontanamento

È sconcertante pensare che la coppia abbia vissuto così a lungo in una tale situazione difficile, con il marito che esercitava violenza e la moglie costretta a subirla in silenzio. È ancora più triste sapere che anche i figli non erano pienamente consapevoli della situazione, nonostante il padre aggressivo fosse parte integrante della loro vita.

Anziano allontanato da casa e con il braccialetto elettronico

Il procuratore è riuscito ad ottenere dalla giudice la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa nei confronti del pensionato violento, accettata dall’uomo che utilizzerà anche un braccialetto elettronico. Ora troverà sistemazione presso i parenti. Questa decisione è stata necessaria per garantire la sicurezza dell’anziana donna e della famiglia.