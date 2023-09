Il Consiglio d'Europa è molto preoccupato per i dati che riguardano la violenza sulle donne in Italia.

Violenza sulle donne, il Consiglio d’Europa: “In Italia dati preoccupanti”

Il Consiglio d’Europa ha espresso la sua preoccupazione per i dati forniti da Roma riguardo la violenza sulle donne in Italia, che sono sempre più allarmanti e “mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi”. La preoccupazione è confermata dalla decisione che l’esecutivo dell’organizzazione ha preso dopo aver esaminato le misure prese dall’Italia per risolvere i problemi che hanno spinto la Corte europea dei diritti umani a condannare più volte il Paese a causa della “risposta inefficace” alle denunce. La strage delle donne nel nostro Paese continua e aumenta costantemente la preoccupazione.

Violenza sulle donne in Italia, Strasburgo: “Risposta inefficace e tardiva”

La Corte europea dei diritti dell’uomo parla di una “risposta inefficace e tardiva” delle autorità alle denunce di violenza domestica, aggiungendo che in due dei casi alle violenze è seguito l’omicidio del figlio della vittima. Nella decisione, il comitato dei ministri chiede a Roma di fornire entro il 30 marzo del prossimo anno una serie di informazioni. Strasburgo attende una valutazione completa e statistiche sui procedimenti per violenza domestica e sessuale, ma anche indicazioni sulle azioni intraprese e i progressi raggiunti con le misure previste dal piano nazionale per contrastare la violenza.