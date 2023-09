In un messaggio inviato al Corriere della Sera in occasione della X edizione del Tempo delle Donne, il Presidente Mattarella si è pronunciato con queste parole: “Non c’è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali”.

Mattarella: in Italia ancora troppi casi di violenza sulle donne

Mattarella ha sottolineato che la violenza contro le donne in Italia ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di omicidio e violenza sessuale nei mesi recenti. Ha enfatizzato che questa inaccettabile barbarie sociale richiede un impegno più forte nella prevenzione, con azioni concrete e costanti.

L’esortazione del Presidente Mattarella: alla società e al mondo politico

“Non c’è libertà in quei regimi che soffocano le naturali richieste delle donne a una effettiva parità”, aggiunge il presidente – come riporta tg24.sky.it – continua aggiungendo, “Le donne hanno cambiato la politica, la cultura e la società. E continueranno a farlo, in questa stagione in cui sfide decisive impegnano l’Italia, l’Europa e il mondo intero sulla frontiera della pace, dello sviluppo, dei cambiamenti climatici, dell’occupazione e della riduzione delle disparità”