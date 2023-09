“L’Italia delle Regioni” si terrà a Torino: attesi Meloni e Mattarella

A Torino, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperanno alla seconda edizione de “L’Italia delle Regioni”.

La seconda edizione de “L’Italia delle Regioni”, organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si terrà a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre. Il tema dell’evento sarà principalmente quello delle infrastrutture materiali e immateriali.

Nei panel organizzati dalla Conferenza, interverranno non solo i governatori delle Regioni italiane ma anche il premier Giorgia Meloni, i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani e alcuni membri del Consiglio dei ministri.

In occasione dell’inaugurazione dell’evento, inoltre, sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fedriga: “Festival di ampio respiro”

“Sarà un Festival delle Regioni ad ampio respiro, innovato e aperto, che analizzerà e lavorerà sulle prospettive del nostro Paese”, ha spiegato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. E ha aggiunto: “Intendiamo fornire delle proposte concrete nel segno riformatore del documento finale della prima edizione di Milano”.

In merito alla decisione di organizzare la seconda edizione de “L’Italia delle Regioni” a Torino, si è espresso il presidente del Piemonte Alberto Cirio. “Per la prima volta nella storia del Piemonte tutti i presidenti di Regione saranno a Torino e questo è un risultato importante nel rispetto della storia di una terra in cui è nata l’Italia e del lavoro che come governo regionale stiamo facendo perché il Piemonte continui ad essere centrale nelle dinamiche politiche nazionali”, ha detto il governatore piemontese.