Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a una cena a Palazzo Brancaccio alla quale hanno partecipato tutti i ministri, i sottosegretari e i parlamentari di FdI. L’evento è stato organizzato per “serrare i ranghi del partito.”

Meloni e i politici di FdI a cena a Palazzo Brancaccio per serrare i ranghi

Alle 20:30 di martedì 5 settembre, alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi, i vertici di Fratelli d’Italia hanno raggiunto il premier Meloni nella “luxury location” di Palazzo Brancaccio, alle spalle della sezione storica del Msi di Colle Oppio, per una cena. All’evento erano presenti i ministri di FdI, i sottosegretari, i deputati e i senatori del partito per un totale di circa 200 persone. Tutti hanno fatto il loro ingresso dei maestosi saloni che si affacciano su via Merulana e che, abitualmente, ospitano feste e matrimoni.

Se tutti gli “invitati” hanno fatto il loro ingresso sfilando dinanzi ai fotografi, solo Meloni si è sottratta agli obiettivi, entrando nella struttura da un ingresso secondario.

A organizzare la cena sono stati i capigruppo del partito Lucio Malan e Tommaso Foti. L’iniziativa ha avuto un obiettivo squisitamente politico: serrare i ranghi di FdI, primo partito del Parlamento italiano, con la ripresa post pausa estiva e con l’imminente arrivo del cosiddetto “autunno caldo” che attende il Governo.

I “Fratelli” presenti all’evento e il menù servito

La tutt’altro che sobria serata si è aperta con un brindisi e un aperitivo allestito all’esterno di Palazzo Brancaccio. Subito dopo, è stata servita la cena. Nella sala, che solo pochi mesi fa ha ospitato il party-finto matrimonio dei Maneskin, hanno preso posto i quasi duecento ospiti. All’occhio, è subito saltata l’assenza di un microfono: dettaglio che dà il sentore di voler confermare l’organizzazione di un incontro conviviale in cui il premier si intratterrà con i membri di FdI per piccoli gruppi.

Alla cena, il team di fedelissimi che ricopre i più importati incarichi di Governo è al competo. Presenti, infatti, Carlo Nordio, Salvatore Musumeci, Raffaele Fitto, Guido Crosetto, Adolfo Urso, Eugenia Roccella, Luca Ciriani, Andrea Abodi, Gennaro Sangiuliano, Marina Calderone, Daniela Santanchè.

Non mancano all’appello neppure i sottosegretari e i volti più noti del partito come Giovanbattista Fazzolari, Andrea Delmastro, Giovanni Donzelli e Giulio Tremonti. A evento già iniziato, è arrivato a Palazzo Brancaccio anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Assente, invece, il ministro e cognato di Meloni, Francesco Lollobrigida.

Per quanto riguarda le portate servite ai politici, il menù prevedeva una calamarata di Granano con pomodoro Pachino, burrata e pistacchio, guancia di manzo, Fassona piemontese brasata con verdure di stagione e insalata di cavolo viola e tiramisù. Il conto, invece, è stato diviso alla romana.