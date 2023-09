Circa tre mesi dopo il colloquio con la madre di Giulia Tramontato, il premier Giorgia Meloni telefona alla mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista morto a Napoli durante una lite per un motorino mal parcheggiato.

Meloni telefona alla mamma del musicista morto a Napoli: “Cosa posso fare per te?”

Daniela Di Maggio, madre del suonatore di corno di 24 anni Giovanbattista Cutolo ucciso all’alba del 31 agosto scorso a pochi passi dalla sede del Comune di Napoli durante una lite nata per uno scooter parcheggiato male, ha ricevuto una telefonata dal premier Meloni. Il colloquio avuto con il presidente del Consiglio lo scorso sabato 2 settembre è stato raccontato al Corriere della Sera e a Il Mattino dalla stessa Di Maggio.

“Mi ha chiesto che cosa può fare per me. Mi ha chiamato dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po’ a capire che era davvero Giorgia Meloni”, ha detto la mamma del 24enne. “È stata una conversazione tra due madri, sincera e accorata. Mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto ‘certo che devi chiamarmi Giorgia’. Poi mi ha fatto una domanda: ‘Che cosa posso fare per te?’. Non ho avuto neanche un attimo di esitazione, voglio incontrati, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo”.

Autopsia, funerali e lutto cittadino

“La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo”, ha continuato Di Maggio.

Quella di Giorgia Meloni, tuttavia, non è stata l’unica telefonata ricevuta dai parenti del 24enne tragicamente deceduto. La mamma di Giovanbattista, infatti, è stata contattata anche dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Intanto, nella giornata di lunedì 4 settembre, si è tenuta l’autopsia del musicista. I funerali verranno celebrati alle ore 15:00 di mercoledì 6 nella chiesa del Gesì Nuovo a Napoli. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.

In vista delle esequie, Daniela Di Maggio ha rivolto un appello ai napoletani chiedendo una partecipazione massiccia al fine di dimostra che esiste anche un’altra Napoli, quella composta dalle persone perbene, come il figlio.

Per la giornata di mercoledì, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha proclamato il lutto cittadino mentre diverse manifestazioni di cordoglio sono state organizzate in tutto il capoluogo campano, spaziando dal Conservatorio al teatro San Carlo. In nome del musicista, verrà intitolata una borsa di studio per giovani talenti.