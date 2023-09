Renzi, il leader di Italia Viva si candida al Parlamento Europeo

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Milano, l’ex premier e attuale leader di Italia Viva ha annunciato a sorpresa la propria candidatura alle prossime europee: “Mi candido al Parlamento Europeo con il centro”. “Ci metterò la faccia, come sempre”, ha poi aggiunto.

La decisione, maturata nel corso del tempo, è stata resa nota a margine di una conferenza stampa tenutasi nel capoluogo lombardo.

Questo lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio curriculum, ma perché voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò si va tutti a casa