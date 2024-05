Un’altra giovane atleta che muore in circostanze sospette. Una ragazza di 23 anni di nome Alessia, è deceduta dopo un malore, durante una partita di volley nel Pavese.

Alessia morta improvvisamente durante una partita di volley

Aveva solo 23 anni Alessia Intiso ed era una grande sportiva. Allenava la squadra Under 12 di volley di Mezzana Corti, frazione di Cava Manara (Pavia) ed è morta improvvisamente proprio durante una partita.

Nel palazzetto di Mezzana Corti sono rimasti tutti scioccati quando l’hanno vista accasciarsi a terra. Poi la corsa in ospedale ma i medici hanno accertato la morte cerebrale della pallavolista.

Che la situazione fosse grave si era capito fin dal primo momento, poi è arrivata la conferma e il grande dolore condiviso fra i “suoi” bambini e tutto l’ambiente del palazzetto.

Quel giorno Alessia stava supportando dalla panchina la squadra Under 12 che allenava. È successo sabato 4 maggio appunto durante un torneo e lei era in veste di vicecoach alla partita fra la Futura Volley (la sua squadra) e il Volley Rins Mede.

Il malore di Alessia durante la partita di volley

La giovane era originaria di Cava Manara, paese che ora è in lutto perché davvero era conosciuta e ben voluta da tutti.

Durante il match aveva detto di non sentirsi bene a causa di un forte mal di testa. Così si è assentata per andare in bagno e non ha fatto più rientro in campo.

È scattato l’allarme, poi la chiamata ai soccorritori sanitari, che hanno evidenziato un’emorragia cerebrale.

Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di affetto non solo dalla sua squadra ma anche da quelle avversarie, in primis quella contro cui stava gareggiando sabato.