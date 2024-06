Un grave incidente in Strada Ovest a Treviso si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno, verso le 13.30. Una donna è stata investita da un furgone, guidato da un ragazzo di 22 anni, sulla pista ciclabile.

L’incidente a Treviso: cos’è successo

L’autista del furgone carro attrezzi, proveniente da Villorba avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo di strada all’altezza del ponticello sul Botteniga. In quel momento, la donna aveva appena attraverso la strada: colpita in pieno è stata scaraventata nel fiume.

Rianimata sul posto da una passante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è stata poi trasportata e ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello con fratture plurime.

A Il Gazzettino, uno tra i primi soccorritori giunti sul luogo, ha rilasciato delle dichiarazioni:

«Quando l’ho vista era 20 centimetri dentro l’acqua, l’abbiamo tirata a riva, l’abbiamo fatta respirare, ha buttato fuori l’acqua e l’abbiamo tenuta sveglia, era distrutta, sporca di sangue. Era tutta rotta».

Le condizioni dei feriti dopo l’incidente

Anche l’autista del furgone è finito nel corso d’acqua sfondando un parapetto in acciaio, estratto dalle lamiere si trova anche lui in ospedale con ferite di media gravità ma non in pericolo di vita.

Le condizioni della donna sono, invece, apparse fin da subito molto più gravi: al momento è tra la vita e la morte, si trova in terapia intensiva e la prognosi è riservatissima.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, vigili del fuoco e polizia locale, con il compito di ricostruire quanto accaduto e capire le cause dell’incidente.