Tragedia a Mileto, nel Vibonese, nel primo pomeriggio di ieri, domenica 2 giugno: un uomo di 44 anni muore mentre lavora alcuni terreni di sua proprietà. La vittima ha perso la vita a causa del ribaltamento improvviso del suo trattore.

L’incidente a Mileto

L’incidente è avvenuto tra Mileto e Dinami e l’uomo che ha perso la vita è Massimo Palmieri, così riportato dalla Gazzetta del Sudonline.

L’uomo stava lavorando il terreno di sua proprietà vicino la strada provinciale Mileto-Dinami, nella zona che dalla frazione San Giovanni porta allo svincolo autostradale: improvvisamente, per cause ancora ignote e in corso di accertamento dalle forze dell’ordine, il trattore si è ribaltato schiacciandolo.

All’arrivo del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, non è stato potuto far altro che dichiarare la morte dell’operaio. Il cadavere era stato già estratto dai parenti, ma non c’è stato nulla da fare per un politrauma da schiacciamento con decesso sul colpo. Stessa sorte anche per il fratello dell’uomo, che nel 2007 morì in un incidente sul lavoro.

Le parole del sindaco, Salvatore Fortunato Giordano

Lutto nella comunità di Mileto, il cordoglio del sindaco, condiviso sui social, per la morte del giovane lavoratore, che lascia moglie e tre figli: