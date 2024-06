Emiliano Laurini è stato condannato a nove anni, che sconterà ai domiciliari, per l'aggressione alla ex fidanzata.

Martina Mucci sfregiata dall’ex fidanzato: Emiliano Laurini condannato a 9 anni

Nove anni da scontare ai domiciliari è la condanna di Emiliano Laurini per essere il mandante della spedizione punitiva contro Martina Mucci, ex fidanzata di 33 anni che è stata vittima di un agguato sotto casa. Il 42enne è stato condannato con rito abbreviato per i reati di sfregio, lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia. Laurini, che si trova da più di un anno in carcere, potrà scontare la pena agli arresti domiciliari nella casa di suo padre, in Toscana.

Aggressione a Martina Mucci: condannati anche altri due uomini

Insieme a Laurini sono stati condannati Mattia Schininnà e Kevin Mingoia. Quest’ultimo ha partecipato fisicamente alla spedizione punitiva con un altro ragazzo, mentre Schininnà sarebbe stato il tramite tra il mandante e i picchiatori. Il primo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi e il secondo a 4 anni.

Gli imputati erano tutti accusati anche di rapina per il prelievo della borsa della vittima dopo l’aggressione. Per questo reato è stato considerato colpevole solo Kevin Mingoia.