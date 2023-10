Filomena Lamberti ha tenuto un intervento toccante al Berlusconi Day. organizzato a Paestum da Forza Italia. Si tratta della prima donna che venne sfigurata con l’acido dal marito in Italia.

Filomena Lamberti: chi è la prima donna sfregiata con l’acido dal marito in Italia

Uno degli interventi più toccanti del Berlusconi Day è stato quello di Filomena Lamberti, donna di Cava dei Tirreni che nel 2012 è stata sfigurata dall’acido dal marito, da cui voleva separarsi. La donna ha raccontato la sua storia durante l’approfondimento dedicato al tema della violenza sulle donne. Ha parlato della sua vicenda come di un “calvario ospedaliero, finito solo nel 2017” dopo “trenta interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre“. Filomena ha chiesto se poteva mostrare alla platea una “foto un po’ forte“, scattata in ospedale poco dopo l’aggressione. “Ditemi se questi sono maltrattamenti in famiglia” ha dichiarato mostrando lo scatto.

La storia di Filomena Lamberti

L’aggressione a Filomena Lamberti è avvenuta il 28 maggio 2012. Alcuni giorni prima la donna aveva deciso di lasciare il marito Vittorio Giordano, dopo 30 anni di matrimonio. Una decisione che l’uomo non aveva accettato, reagendo con una violenza incredibile. “Guarda che ti do” disse poco prima di tirarle addosso una bottiglia di acido che le ha sfregiato la testa, il volto, le mani e il petto. “Afferrò l’acido che usavamo per sgorgare i tubi della pescheria” ha spiegato Filomena, a Fanpage.it. Dopo una corsa all’ospedale seguirono decine di interventi chirurgici. Il suo ex marito ha patteggiato 18 mesi di reclusione per lesioni personali e oggi è un uomo libero. “Ai giudici il mio ex marito ha presentato una lettera di scuse, all’interno della richiesta di patteggiamento, peccato che qualche tempo dopo abbia dichiarato davanti alle telecamere che lo rifarebbe” ha raccontato Filomena Lamberti. “Quando ho saputo della sentenza ero ancora in ospedale, sono stata il primo caso di donna acidata in Italia, dopo di me c’è stata un’escalation non indifferente. In quel momento, pensavo che 18 mesi che fosse una pena giusta” aveva raccontato all’agenzia Dire. “Non sono stata mai vista, né ascoltata da nessuno, nemmeno all’avvocata che nominai di fiducia. Anche il giudice si poteva opporre al patteggiamento, dicendo: ‘Vogliamo vedere in che condizioni sta la signora Lamberti?’” ha aggiunto.