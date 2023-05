Orrore nel Leccese. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 maggio 2023, nel comune di Galatone una donna trentaduenne è stata accoltellata alla pancia e poi sfregiata in volto con l’acido. Le autorità sono sulle tracce del marito, suo coetaneo di origine marocchina ritenuto responsabile dell’aggressione.

Già arrestato per maltrattamenti

Scattato l’allarme, la donna aggredita è stata raggiunta dai sanitari del 118 che si sono occupati di trasportarla in codice rosso (per via dello sfregio da acido) al Centro grandi ustionati del presidio ospedaliero Antonio Perrino di Brindisi, per poi essere ricoverata nel reparto di Rianimazione (per via delle ferite da fendente al basso ventre). Il marito della donna gestisce a Galatone una piccola attività di ristorazione e a gennaio scorso era già stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia.

La possibile fuga in auto

Stando a quanto ricostruito finora, l’aggressione sarebbe avvenuta lungo la strada che conduce verso il comune di Nardò. È lì che sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, ora sulle tracce dell’uomo sotto il coordinamento della compagnia di Gallipoli. Le ricerche sono state attivate in tutto il circondario, si sospetta che il trentaduenne di origine marocchina potrebbe essersi allontanato a bordo di una Lancia Y.