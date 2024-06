Velivolo dell'Aeronautica Militare soccorre una donna in pericolo di vita

Velivolo dell'Aeronautica Militare soccorre una donna in pericolo di vita

La Prefettura di Cagliari ha richiesto un volo sanitario urgente per una donna in pericolo di vita, che è stata trasportata dall'Aeronautica Militare

Una donna di 69 anni è stata ricoverata presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale. Poi, vista la gravità della situazione, c’è stato bisogno di un trasferimento a Bergamo, dove è giunta con un volo dell’Aeronautica Militate.

Volo di emergenza dell’Aeronautica Militare da Cagliari a Bergamo

La Prefettura di Cagliari ha disposto un volo sanitario con la massima urgenza, per una donna di 69 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Nostra Signora di Bonaria a San Gavino Monreale, in Sud Sardegna.

Poi però ci sono stata delle complicazioni e appunto la pazienta doveva essere trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, così si è optato per l’utilizzo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare.

La donna è atterrata presso la struttura nel pomeriggio di oggi, 3 giugno. Il volo tempestivo le ha salvato la vita.

L’Aeronautica Militare per le emergenze sanitarie urgenti

L’equipaggio del velivolo Falcon 50, del 31esimo Stormo di Ciampino, assicura 24 ore su 24 il supporto per i cittadini in difficoltà.

In casi come questo, ciò diventa indispensabile.

I velivoli dell’Aeronautica Militare assicurano laddove richiesto e ritenuto necessario, il trasporto sanitario di persone che rischiano di morire e che quindi devono essere trasferite d’urgenza in strutture sanitarie molto distanti dalla posizione attuale.

Questo avviene perché nell’ospedale di destinazione c’è un’equipe migliore o comunque reparti specializzati.

Sono centinaia ogni anno i voli come questo e oltre a Ciampino, vengono impiegati anche i velivoli del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, della 46esima Brigata Aerea di Pisa e del 15esimo Stormo di Cervia.