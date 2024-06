Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, si è verificato un tragico incidente stradale lungo la Statale 131: un morto e un ferito grave.

Lince si ribalta: morto un militare

Secondo quanto al momento ricostruito, un mezzo militare, un blindato Lince, di quelli utilizzati nelle missioni all’estero, ha sbandato e ha urtato il guard rail, ribaltandosi sulla careggiata lungo la Statale 131, all’altezza del chilometro 102, nei pressi del bivio per Tramatza, nella corsia in direzione Sassari. Nell’incidente, in seguito alle lesioni riportate, ha perso la vita un militare, un 45enne di Sant’Anna Arresi: l’uomo è stato sbalzato all’esterno, rimanendo schiacciato.

Ferito il commilitone della vittima: è stato trasportato in ospedale in elisoccorso

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito il commilitone della vittima, un 47enne, che è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso. I due stavano andando a Olbia per imbarcarsi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, la polizia stradale e le squadre dell’Anas. La circolazione in direzione Sassari è stata inevitabilmente bloccata.

